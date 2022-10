Montero defiende los Presupuestos: "No son un despilfarro que no nos podamos permitir"

“La riqueza de un país la crean los ciudadanos, no una élite. Es la clase media la que contribuye para que el progreso pueda abrirse camino”, ha dicho al comienzo de su intervención.

Pese al vaticinio de “recesión técnica” realizado por la Airef, Montero ha preferido no optar por “la doctrina del shock”. Desde el “realismo”, ha dicho, “y sin paños calientes” sobre la situación económica, Montero ha admitido que existe un “enfriamiento global” y que vienen “meses difíciles”.

Aun así, la ministra de Hacienda afirma que “España liderará el crecimiento en la Eurozona en 2022 y 2023” y que las previsiones de crecimiento (un 4,4% este año y un 2,1% el que viene) están avaladas por la propia Airef. “Hay una horquilla de previsiones cada día y todas muestran la misma tendencia. España seguirá creciendo y lo hará a pesar del difícil contexto. Eso habla muy bien, a pesar de que a algunos no les gusta, de la capacidad de resiliencia de la economía”, ha aseverado.

En este sentido, Montero ha asegurado que los Presupuestos que ha presentado a la Cámara, no son “un despilfarro que no nos podamos permitir”. “Es la mejor inversión que podemos hacer para garantizar la cohesión social”, ha agregado.

Contraponiendo modelo con el PP

“Las teorías de la servilleta de Laffer o del goteo no funcionan, nunca lo han hecho”, ha dicho Montero, quien ha recordado que distintos informes y estudios recogen que “recortar impuestos al 1% más rico no eleva el crecimiento económico, ni a medio ni a corto plazo”.

Entonces, se ha girado a la bancada del PP: “Si lo que defienden es privilegiar al 1% más rico, díganlo claramente, no se inventen excusas o falsos agravios”. Después, ha asegurado que “estas cuentas irán profundizando en solidaridad” y que lo harán con los impuestos a las rentas más altas y con el tributo de solidaridad a las grandes fortunas.

Durante su discurso, Montero ha asegurado que las cuentas que se debaten buscan “acompañar a la mayoría social para transitar en las mejores condiciones” la actual situación de crisis por la guerra y “acelerar las transformaciones”. “Lo importante no se distrae con lo urgente”, ha sentenciado.

También ha defendido la revalorización de las pensiones, afirmando, frente a quienes la critican, que “empobrecer a los pensionistas no hace que los jóvenes tengan más posibilidades de futuro”. No apostar por la revalorización y pensar en el sistema de pensiones como “de suma cero”, ha afirmado, supondría “quebrar el concepto mismo de sociedad”.

No ha sido el único toque a la derecha durante su discurso, ya que Montero ha criticado que el PP califique de “debate antiguo” hablar de ricos y pobres. “Hay que hablar de pobreza y de desigualdad”, ha dicho la ministra, quien ha pedido abordar “las causas que las origina”. “La desigualdad existe y mientras exista, hay que combatirla con todos los medios que el Estado tenga a su disposición”, ha afirmado.

Quejas desiguales de la oposición

Gamarra ha confiado en que estos sean “los últimos Presupuestos de Sánchez”, lo que considera “un escenario positivo”, aunque ha lamentado que el Gobierno “coja oxígeno a costa de asfixiar a los españoles” con unas cuentas “que no buscan atajar la recesión” y que son, como lleva días diciendo el PP, “las hipotecas generales del Estado”.

“Una fiesta de gasto”, ha dicho Espinosa, “a la que los españoles no han sido invitados” y que la extrema derecha considera “tremendamente irresponsable”.

Desde Junts y la CUP, que también presentarán enmiendas a la totalidad a los Presupuestos, han criticado la falta de referencias de la ministra a las ejecuciones presupuestarias, que en Cataluña, afirman, no se están cumpliendo.

“El dinero no llega a Cataluña”, ha dicho con claridad la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, a las puertas del Congreso. “Son ejecuciones que nunca llegan. Siempre hay una promesa y luego no se da”, ha lamentado Mireia Vehí, de la CUP, que también ha criticado que Montero no haya hablado de vivienda.