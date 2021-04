Monumental cabreo de Massiel cuando le preguntan por lo que dijo de ella Rocío Carrasco

Rocío Carrasco ha señalado en la última entrega del documental que emite Telecinco a dos personas muy conocidas del mundo de la farándula: Raquel Mosquera y Massiel.

En el sexto episodio que emitió la cadena de Fuencarral este miércoles, la hija de Rocío Jurado habló de Raquel Mosquera, mujer de su padre Pedro Carrasco. Carrasco negó que su padre pudiese decir de ella al marcharse “a esta hija de puta no vuelvo a verla”, como contó Mosquera en una revista.

También tuvo palabras para la cantante Massiel. En el documental, Carrasco aludió a la que fuera representante de España en Eurovisión que, en su día declaró que Rociíto tenía un ojo morado tras un presunto maltrato de Fidel Albiac.

El Tribunal Supremo confirmó en 2008 una sentencia dictada en diciembre de 2005 por la Audiencia Provincial de Madrid que condenó a Massiel a indemnizar con 60.000 euros a la hija de Rocío Jurado por lesionar su honor al señalar de forma reiterada en una tertulia televisiva que uno de los ojos de la joven estaba morado, insinuando que era víctima de malos tratos por parte de su compañero Fidel Albiac, según recoge una noticia de ABC de ese año.

Después de ser nombrada en Telecinco, las cámaras han preguntado a Massiel en plena Gran Vía de Madrid. La cantante se ha mostrado muy indignada por las preguntas y no ha querido entrar al trapo. Ha repetido en varias ocasiones “no, no, no, de ninguna manera” y “de ninguna manera, no entro”, negándose a responder a la prensa.

Massiel no ha querido hacer declaraciones y ha pedido a los medios que la dejen en paz por que es “persona de riesgo” y está pendiente de la vacunación.