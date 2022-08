Qué ha pasado con el trapero Morad y por qué hay polémica con Marruecos

No es la primera vez que el trapero Morad copa titulares en prensa, especialmente por sus numerosas causas abiertas con la justicia. Ha sido detenido en dos ocasiones por no presentarse a sendas citaciones judiciales por delitos contra la seguridad vial, uno de ellos, por conducir sin carnet.

Morad hablando de Marruecos y el sahara me a dado un puto asco,, mira q su música me gusta pero meterte en política de este tipo y además un tema así… k ganas de hacer el lila solo por tener a toda su población de su lado , viva el rey de Marruecos dice vaya tela🤢 #saharalibre pic.twitter.com/W89acxf1vP

Aunque esta polémica no es nueva, se trata de un hecho que ocurrió el pasado mes de julio durante un concierto del trapero en Ourense en el que alguien del público le lanzó una bandera y él la ondeó.

Además de este vídeo, Morad hizo un directo en el que quiso pedir disculpas a sus paisanos marroquíes. “Ha habido un malentendido sobre una bandera en Ourense, hace mucho tiempo, me tiraron una bandera... Y ya sabéis que yo cojo todas las banderas, que como no llevo bailarines ni nada, hago mi propio espectáculo, improviso por así decirlo”, ha señalado en el vídeo.

“Entonces empezó a circular en Marruecos como que yo estoy en contra del país y eso es imposible, todo el mundo sabe, que todas las veces que he llevado mi bandera aquí en España y nunca me he avergonzado de eso. Pido perdón a todos mis paisanos”, ha continuado diciendo.