Morricone, 'Cinema Paradiso' y el cine que ya no será

Pier Marco Tacca via Getty Images

Pier Marco Tacca via Getty Images Ennio Morricone.

Una de las alegrías de estos extraños tiempos de pandemia fue conocer que se le había otorgado a Ennio Morricone el Premio Princesa de Asturias de las Artes 2020, compartido con John Williams, otro genio, y que lo recogería justo el día en que cumpliría noventa y tres. Y hoy hemos desayunado con una mala noticia, la marcha del gran Morricone. Nos deja música para el cine inolvidable, composiciones como las de La Misión, Novecento, Érase una vez en América, Hasta que llegó su hora, Días del cielo o Los intocables de Eliot Ness, cargadas de recuerdos vivenciales y de amor al cine.

No pude evitar las lágrimas al escuchar su tema de amor en Cinema Paradiso, durante el concierto en Madrid de la gira de su despedida. Y tampoco pude evitarlo el otro día, viendo de nuevo la película. En aquel concierto, tuve la sensación de que aquella oportunidad era única, y que no se volvería a repetir. Viendo Cinema Paradiso el otro día, no pude evitar sentir la misma sensación. Aquello fue y quizá nunca más será. Quizás.

Cinema Paradiso apelaba, ya en su estreno, a una forma de ver cine, en crisis, en extinción. Precisamente ahora, se ha vuelto a recurrir a la maravillosa película de Tornatore para intentar llevar al público de nuevo a los cines en estos tiempos marcados por el covid-19. Parece que, de momento, eso no se consigue. Y justo ahora Morricone se nos va. Y se me antoja como una cruel paradoja, de melancólico significado. Quizá sea la marcha de una forma de hacer y ver cine, que se nos está yendo.