Muere Andy Fletcher, teclista y fundador de Depeche Mode, a los 60 años

Para los creadores de temas como Enjoy the silence y Personal Jesus, ‘Fletch’, como era conocido por ellos, “tenía verdaderamente un corazón de oro y siempre estaba ahí cuando necesitabas apoyo, una conversación animada, unas buenas risas o una pinta fría”.

La banda, que ha vendido más de 100 millones de discos en todo el mundo, conoció sus mayores éxitos en las décadas de 1980 y 1990, con canciones como Just can’t get enough, aunque permanecen en activo y cuentan con una nutrida legión de fans.