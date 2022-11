Muere asesinado Mario Oliver Jutard, exnovio de Estefanía de Mónaco, a los 71 años

Kypros via Getty Images

Jutard alcanzó la fama en la década de los 80 tras su relación con Estefanía de Mónaco junto a la que todo apuntaba a que acabaría en boda, algo que finalmente no acabó sucediendo.

Asentado en EEUU, Jutard fue una de las figuras más reconocidas de la década de los 90 en el país. Apodado como El Tarzán de Marsella fue modelo y DJ y regentó varias discotecas como The Gate y Vertigo, donde conoció precisamente a Estefanía de Mónaco.

Ambos se encontraron por primera vez en 1986 cuando Estefanía se trasladó a vivir a Los Ángeles con 22 años y salió con unos amigos por Vertigo. Tras su ruptura con el actor Rob Lowe, volvió al local y se encontró de nuevo con Jutard, con quien iniciaría su historia de amor. “Y volví a ver a Mario y, no sé, simplemente sucedió entre nosotros”, señaló en una entrevista con Los Angeles Times.

A pesar de que conoció a su padre, el príncipe Rainiero de Mónaco y se dejaron ver en eventos tan populares como Roland Garros, los rumores de que los Grimaldi no aprobaban la relación eran fuertes. De hecho, fue la propia Estefanía quien tuvo que desmentirlos. “Los periódicos dijeron un montón de basura sobre una reacción normal de un padre. Si no estuviera contento con mi vida aquí, me traería de regreso a casa en el próximo vuelo”, dijo en la mencionada entrevista. La pareja se rompió apenas dos años después en 1988.