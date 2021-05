Muere el actor Charles Grodin a los 86 años

El actor estadounidense Charles Grodin, que destacó en comedias como El rompecorazones, Huida a medianoche y Beethoven, uno más de la familia, ha muerto este martes a los 86 años en su casa de Wilton (Connecticut). El intérprete ha fallecido víctima de un cáncer de médula, según ha anunciado su hijo Nicholas a The New York Times.

Su familia ha querido recordar que el intérprete no solo trabajó en la gran pantalla, sino también en espectáculos de Broadway como Same Time, Next Year. Grodin también era un habitual de los programas de humor y entretenimiento de la televisión estadounidense, donde llegó a dirigir The Charles Grodin Show en la NBC.

Grodin se labró un espacio en Hollywood gracias sus papeles de padre de familia urbanita y frustrado, como el que marcó su primer gran éxito de taquilla en 1972, El rompecorazones, con el que fue nominado al Globo de Oro al mejor actor de comedia.