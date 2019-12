Muere Marie Fredriksson, cantante de Roxette, a los 61 años

Marie Fredriksson, the Swedish pop singer-songwriter who formed one half of the world famous duo Roxette, has died. She was 61 years old. TT Photo: Balazs Mohai pic.twitter.com/mjmhFdQGWa

Time goes by so quickly. It’s not that long ago we spent days+nights in my tiny apartment sharing impossible dreams. And what a dream we eventually got to share! I’m honoured to have met your talent+generosity. All my love goes to you+your family. Things will never be the same. pic.twitter.com/MQwkjEozl3

Fredriksson formó parte en su juventud de bandas como Strul y Mamas Barn. Tras un par de discos en solitario formó Roxette junto a Gessle en 1986. La fama internacional les llegó tres años después con la canción The Look y por It Must Have Been Love, que formó parte de la banda sonora de Pretty Woman.

Otros de sus éxitos han sido temas como Sleeping In My Car, ¡Crash! ¡Boom! ¡Bang!, Wish I could Fly o How Do You Do!

Roxette ha vendido 75 millones de discos y cuatro de sus canciones han llegado a ser número uno de Billboard en Estados Unidos.

En 2002, mientras el dúo The Ballad Hits, Fredriksson se desmayó y, tras unos éxamenes médicos le fue descubierto un tumor en la cabeza.

Tras ser operada se alejó de la música sin abandonarla del todo. Sin embargo, en 2016 Roxette tuvo que cancelar una gira mundial por su 30º aniversario debido a la salud de la cantante.