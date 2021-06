Muere Mila Ximénez a los 69 años

GTRES La periodista Mila Ximénez en la presentación de una serie de retratos de los colaboradores de 'Sálvame'.

GTRES Su hija Alba Santana, el amor de su vida.

“El cáncer me parece un imbécil que se ha instalado en mi vida y no sabe dónde se ha metido”, señalaba Ximénez en una entrevista en Lecturas, meses antes de romperse en directo en Telecinco con una llamada de su hija, que ha estado junto a ella siempre que ha podido, dado que reside con su familia en el extranjero. “Aunque ha sido un año muy difícil me he sentido más cerca de ti que nunca y yo sé que juntas de la mano, poco a poco vamos a poder con los obstáculos que tenemos delante. Que te quiero muchísimo”, decía Alba Santana. Su vida en Marbella En la década de los ochenta y los noventa, Mila Ximénez era uno de los personajes más populares de la Marbella de la jet set —también era conocida por sus entrevistas semanales en ABC—. Una vida que le hizo feliz durante un tiempo, y de la que guarda algunos buenos momentos. Sin embargo, la periodista confesó que no había “superado las secuelas de algunas cosas” que vivió entonces. “Me retrotrae a otros momentos en los que soy arrastrada por un tsunami. Tengo la sensación de que he vivido demasiado tiempo, y pocas horas”, escribió en Lecturas. Parte de esa vida la compartió con el tenista Manolo Santana, el padre de su hija, con el que estuvo casada entre 1983 y 1986. El expresidente Adolfo Suárez fue el padrino de la boda. Más tarde, a finales de los ochenta, mantuvo una breve relación con el actor José Sacristán. Al lado de Santana, como dijo en un programa especial de Sálvame, era una niña “súper pija”, que vivía en una casa en la que el servicio vestía con frac en pleno agosto. Lo único bueno que guardó de ese matrimonio era que “vivió con Alba durante sus primeros años”.

GTRES Manolo Santana y Mila Ximénez en Marbella en los ochenta.

Llegada su separación y sus problemas económicos, Mila Ximénez también tuvo que separarse de su hija, que se fue a vivir con su padre, porque “era lo mejor para ella”. Uno de los episodios que siempre ha contado con lágrimas en los ojos en pantalla es cuando la pequeña la visitaba en casa y le decía “que tenían que jugar a las tinieblas”, para que no supiera que, realmente, lo que ocurría es que le habían cortado la luz. Por suerte, con los años se unieron más que nunca. Alba vive en Ámsterdam (Países Bajos), y han sido pocos los fines de semana en los que la periodista no viajó a visitarla a ella y a sus dos nietos. Los amores de su vida. El vínculo entre Ximénez, Isabel Pantoja y Encarna Sánchez La televisiva de Telecinco colaboró durante dos años, hasta 1987, en el programa Directamente Encarna, de Encarna Sánchez en la Cadena COPE. Mila Ximénez dio a entender en varias ocasiones que ella se convirtió en una obsesión para la periodista radiofónica y que, al no ceder a todas sus peticiones, no le hizo la vida fácil. “Quería que me arruinara y acabara como un perro para seguir sometiéndome”, relató. Respecto a Isabel Pantoja, la colaboradora insinuó en Aquí hay tomate en 2003 que la tonadillera habría mantenido una relación a tres con María del Monte y Encarna Sánchez, lo que le costó una demanda de la cantante —por la que le tuvo que pagar casi 6.500 euros—, y unas cuantas más a lo largo de su trayectoria televisiva por sus comentarios, así como una rivalidad prácticamente eterna.

GTRES Mila Ximénez, Isabel Pantoja y Encarna Sánchez en los estudios de la COPE.