MUNDIAL DE QATAR 2022: Guía del mundial, análisis del GRUPO H

Aritz Gabilondo, del Diario As, desglosa el último grupo, el H. Todos los focos sobre Ronaldo en su previsible último mundial. Con 37 años y lejos ya de sus mejores momentos, aún lidera, por ser quien es, a una Portugal capaz de lo mejor y lo peor. Ojo, eso sí, con fiarse de CR7; viene picado y eso puede ser peligroso para sus rivales. El principal debería ser Uruguay, un equipo muy interesante que combina los últimos destellos de Luis Suárez, Cavani o Godín y estrellas jóvenes como Fede Valverde o Darwin Núñez. La Ghana más española, con Iñaki Williams y el exatlético Thomas Partey no aparece como favorita pero tampoco será un rival fácil. Cierra Corea del Sur, con su líder Son tocado (jugará con una máscara por una reciente operación alrededor de los ojos) lo apostará al talento del del Tottenham y al orden del colectivo. Hace 4 años le ‘arruinó’ el Mundial a Alemania, que no se olvide.