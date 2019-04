Sin embargo, al final fue Duato quien hizo llorar a todo el mundo con lo que dijo sobre su carrera (a Boris Izaguirre, el presentador, se le quebró la voz al darle las gracias por contarlo).

“No suelo hablar de mi vida, pero cuando os veo bailar pienso en algo que os voy a decir”, arrancó el juez del programa con voz pausada.

“Empecé a bailar a los 13 años. En casa no me dejaban. Me tuve que ir a un estudio de ballet pero no había niños, yo era el único niño. Y cuando me iba tenía que esconder las mallas y las zapatillas porque los niños de mi colegio me llamaban: ‘marica: eso es para nenas’. Y mi padre me decía: ‘Nacho, habla como un hombre’. Yo decía: ’tengo 12 años, no puedo hablar como un hombre”, contó.

Duato lamentó que a pesar de su extensa carrera, a lo largo de la cual ha bailado en todos los teatros del mundo, su padre solo fue a verle bailar “cuatro veces”.

“Y cuando te veo bailar, pienso en lo joven que eres [...] y cuando el otro día vi cómo te apoyaba tu padre”, dijo con los ojos completamente humedecidos: “Ahora pienso en qué cosas más grandes me he perdido”.

“Qué suerte que hayáis nacido en una España libre, una España democrática y no la que me tocó vivir a mí”, concluyó.

“Bravo, Nacho”, felicitó Izaguirre como pudo mientras sus compañeros en la mesa del jurado se levantaban para aplaudirle.

Este es su discurso completo.