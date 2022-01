Nacho Palau, ex de Miguel Bosé, habla por primera vez: "Cuando es malo es el peor"

Nacho Palau, ex de Miguel Bosé , ha roto su silencio este miércoles en Diez Minutos , donde en una amplia exclusiva se explaya acerca de los 26 años que pasó junto al cantante, su ruptura, el litigio que mantienen acerca de sus hijos y qué opina acerca del negacionismo del artista.

Como detonante de la ruptura, además de ese fin de la convivencia, cita que Bosé “estaba cada vez más amargado” y que él estaba solo en Panamá puesto que su relación con el entorno del músico no era buena. Palau volvió a España pero dos veces al año viajaba a Panamá para para pasar un periodo largo con los cuatro niños, que seguían viviendo juntos. Así fue hasta que Bosé se trasladó a México, llevándose a dos de los niños.

El conflicto judicial

Lo que le gustaría es conseguir una custodia compartida y que los niños vivan juntos, incluso si tuviera que ser “un año aquí y un año allí”: “Yo no soy el que se ha ido a México y se ha llevado a Diego y a Tadeo, yo no he sido quien ha separado a los niños”.