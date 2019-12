Navidades "güi güel raquich"

La Navidad me engatusa porque es caótica; no importa lo ordenada que yo sea, lo bien que la organice, lo planificada que la tenga. Siempre hay mudanzas, contratiempos y malentendidos; es imposible que no aparezca un inconveniente, un aprieto, un imprevisto muy superior a los habituales.

Me encanta la Navidad, no puedo evitarlo. Me gusta a pesar de que las mías nunca sean perfectas, en ellas siempre falle todo y cada año espere al siguiente para encajar en el ideal de lo que son, o deberían ser, estas fiestas.

En estos días de frío y ventisca, he podido revisar una película paradigmática de Ball llamada Yours, Mine and Ours (1968, Melville Shavelson). Esta cinta, antecesora de La tribu de los Brady y basada en la novela autobiográfica de Helen Beardsley, Who Gets the Drumstick?, narra las peripecias de una mujer viuda (Ball), madre de ocho hijos, quien conoce a otro viudo (Henry Fonda) cuya troupe filial asciende a la decena. Ella es enfermera y él oficial del ejército y, aunque saben que juntos su vida será un desbarajuste, deciden embarcarse en un matrimonio que augura un auténtico fracaso.

Y sí, efectivamente, la unión deviene desconcierto, frustración y, cómo no, apelotonamiento; pero las primeras navidades que viven juntos obran el milagro: un nuevo niño llega al hogar y todos se convierten en una auténtica familia.

Aunque las resoluciones en el cine tienden al happy ending y resuelven la necesidad psicológica humana de que todo, tarde o temprano, vaya a acabar bien, no deja de ser cierto que la vida, a pesar de las circunstancias, siempre puede tomar otro viraje.