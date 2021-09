Nessie está triste

Agosto ya no es lo que era.

Tiempo ha, el mundo (el de verdad, no el de papel) sabía cerrar por vacaciones. Ni políticos, ni terroristas ni dictadores renunciaban a las sardinadas y las siestas largas.

Igual de amodorrada, la naturaleza decretaba calma chicha, y a los veraneantes no les quedaba otra que imaginar cómo sería la gota fría que arrasaría el pueblito costero cuando a ellos ya se les fuera borrando el bronceado.

Hasta tal punto, que los becarios de El Mundo (el de papel, no el otro) y demás diarios, terminaban por tirar del teletipo que anunciaba un nuevo avistamiento del monstruo del lago Ness, y el dinosaurio de agua dulce (aunque barrunto que es el whisky que pierden las destilerías lo que lo mantiene vivo) ocupaba las portadas entre fiestas patronales y torneos veraniegos, lo que llenaba al animalito de orgullo y satisfacción ante el deber cumplido de entretener al personal que cerveceaba en el chiringuito.

La sequía (de noticias, no la de agua) pasó a la historia, y ahora toca pasar las vacaciones en vilo, esperando la llegada del periódico para que la mano que sujeta el churro tiemble cada mañana. Las de este 2021 han vivido en directo la caída de Afganistán en poder de los talibanes y han anticipado el horror que se instala en aquel rincón del mundo que ahora, tras veinte años de guerra, no nos importa, por lo visto, ni un pimiento.

Bastante drama tenemos con el precio de la electricidad. Ni me atrevo a imaginar cuántas pequeñas empresas serán enterradas con un recibo de la luz por lápida, ni cuántos hogares han cambiado el aire acondicionado por un abanico.

Tampoco es que la naturaleza se haya relajado mucho durante el estío. Abrió el baile con la ola de calor que arrasó el oeste de Canadá: cincuenta grados en lugares donde, tradicionalmente, la moda de verano se cose con franela. Sin solución de continuidad (ya no hay distancias) ardieron Turquía, Grecia y la provincia de Ávila. Y no tranquiliza mucho saber que el aumento de temperaturas y la sequía (de agua, no la otra) van a hacer de los incendios una catástrofe aún más destructiva y cotidiana.