Ni pin ni puk

Victoria Labadie - Fotonomada via Getty Images

Como periodista y durante toda mi formación tanto académica como personal, he asumido la noble tarea de defender la verdad con honestidad, arrojo y la dosis suficiente de vehemencia como para no perder la fuerza pero sí apostar todo de mí en una lucha constante, beligerante y, en ciertas ocasiones, suicida por la libertad. Sucumbimos, no obstante, ante el poder en ciertas ocasiones porque todos tenemos hipoteca, alquiler, cesta de la compra y la necesidad de vestir a diario ropa limpia.