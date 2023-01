Niño Becerra señala que la situación de España "es complicada" y avisa de lo que va a pasar

Ha puesto el ejemplo Becerra de una persona que trabaja en un hotel en junio y en octubre lo manda a casa pero le dice que lo contratará en Semana Santa. “Esa persona se va a su casa, no consta como parada a pesar de que no trabaje y cobra desempleo. Esa persona consta como empleada en la estadística”, ha comentado.

“Que los españoles tengan claro que se voten partidos de centro y no se vayan a extremos”, ha apostillado la presentadora de Espejo Público. Para acabar, Becerra ha hablado de las previsiones de Saxo Bank sobre el Gobierno francés: “Como Macron no tiene mayoría en la Asamblea y la situación económica en Francia no es buena y la reformas que quiere poner en marcha el presidente no las va a conseguir Saxo Bank dice por escrito que va a renunciar, va a haber elecciones en Francia y el próximo presidente va a ser una señora: Marine Le Pen. Entonces claro, que ya sabemos la tendencias económicas, de cara a Europa, el euro, etc. de esta persona. Yo creo que esto se va a querer evitar en España”.