Nissan confirma el cierre de la planta de Barcelona, con cerca de 3.000 empleos directos

El fabricante japonés de automóviles Nissan, como parte de su nuevo plan estratégico a medio plazo, ha decidido cerrar su planta de producción de Barcelona, lo que supondrá el recorte de los cerca de 3.000 puestos de trabajo directos con los que cuenta la instalación, según confirmaron a Europa Press fuentes del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.

Dicha fuentes indicaron que la compañía ha comunicado esta mañana de forma oficial al Ministerio su decisión de poner fin a su presencia en Cataluña, donde opera una planta de producción de vehículos en Barcelona, así como una planta de prensado en Montcada i Rexac (Barcelona) y un centro de logística y otro de desarrollo en El Prat De Llobregat (Barcelona).

Este anuncio se produce después de semanas de rumores de cierre de la instalación catalana, cuya plantilla estaba en huelga desde el pasado 4 de mayo, y supone una medida que se enmarca en el nuevo plan estratégico de la empresa, que contempla una reducción de su fuerza de trabajo global de alrededor de 20.000 personas, el 15% del total.

La vicepresidenta tercera para Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha asegurado este jueves que el Gobierno quiere negociar con el fabricante automovilístico Nissan cómo encauzar el cierre anunciado de su planta en Barcelona o tratar de buscar “una solución alternativa”.

“Hemos propuesto a la empresa poner en macha un proceso de discusión y negociación para ver cómo se puede encauzar este proceso”, ha dicho la vicepresidenta, ya que “se trata de una planta que tenía sentido estratégico para la compañía, al ser la única en Europa”.

“Es una decisión estratégica de gran calado para Nissan”, ha dicho Calviño, quien ha apuntado además que “las inversiones necesarias en la planta son inferiores al coste estimado de cerrarla”. Por ello, ha asegurado que el Gobierno trabajará con la empresa, la Generalitat, el Consorcio de Zona Franca, el Ayuntamiento de Barcelona y con los sindicatos “para ver cómo podemos encauzar este proceso o buscar solución alternativa”.

Por su parte, la ministra de Asuntos Exteriores, UE y Cooperación, Arancha González Laya, ha afirmado este jueves en RNE que “se han ofrecido todo tipo de apoyos, acompañamientos, ayudas y planes” para intentar evitar el cierre de la planta de Nissan en Barcelona, pero que la compañía tiene un plan para “recentrar sus actividades independientemente de los Gobiernos europeos que hayan podido ofrecer”.

La consellera de Empresa, Àngels Chacón, ha dicho este jueves que la Generalitat no le pondrá fácil a Nissan irse de Barcelona y ha acusado a la japonesa de “deslealtad” y “menosprecio” por su falta de interlocución, ya que ni siquiera ha dado respuesta al plan que le presentaron a principios de año.



Chacón ha lamentado esta situación, ya que la Generalitat y las diferentes administraciones han ayudado y apostado por Nissan, y ha cuantificado en 25 millones de euros lo que han aportado en los últimos doce años las administraciones al grupo nipón, siempre vinculados a inversiones o puestos de trabajo.



En este sentido ha recordado que, junto con el Ministerio de Industria, presentaron a principios de año un plan industrial para la planta de Barcelona, que suponía una inversión de 300 millones, de los que las administraciones aportaban 100, distribuidos en créditos blandos y ayudas directas.



Chacón ha insistido en que la administración ha estado cerca de la empresa y ha considerado “una cierta deslealtad” la falta de interlocución, ya que la Generalitat no ha tenido respuesta sobre el plan. “Si presentamos una propuesta e intentamos ayudar, que esta propuesta no entre ni a debate nos indica o que la decisión estaba tomada o que hay un menosprecio increíble”, ha lamentado.