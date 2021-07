No me avergüenza ser bisexual, pero no se lo cuento a todo el mundo

Desde entonces, me he vuelto más sutil. Hay personas en mi vida que quizás nunca se enteren de que soy bisexual (a no ser que se topen con este blog). Son personas a las que ya he oído hacer algún comentario homófobo o bífobo. Personas que no han hecho los deberes para comprender a la comunidad LGTBI ni han mostrado interés por hacerlo. Son médicos, empresarios y conocidos que, simplemente, no tienen por qué enterarse ahora mismo.