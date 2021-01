No puedo satisfacer el fetiche sexual de mi novio, así que hemos abierto nuestra relación

Aunque no me entusiasma que Drew mantenga el contacto con Jessica, me he dado cuenta de que también me ayuda de formas insospechadas. Y como sé que Drew me es completamente sincero, me encuentro cómoda en mi trono. Desde ese espacio, incluso me hace gracia pensar que mi novio está ligando con otra mujer. Pero también se me hincha la vena por los celos cuando veo el nombre de Jessica en el móvil de Drew y pienso: “Es mío”. Pero, en definitiva, lo que conseguimos es que nuestra relación siga teniendo la emoción de la novedad.