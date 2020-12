No quiero volver a la normalidad después de la vacuna porque he encontrado el lado positivo de la pandemia

Si te ha gustado el cambio al teletrabajo y te alegra ahorrarte el viaje de ida y vuelta todos los días, alégrate por eso. Si te has dado cuenta de que solo te gustaba tu trabajo por el ambiente con tus compañeros, ahora ya sabes que necesitas un cambio. Nunca es tarde para ir a por lo que de verdad quieres en la vida. El coronavirus ha demostrado que la vida a veces es demasiado corta, así que ¿por qué perder un segundo más haciendo algo que no te gusta?

Creo que la gran diferencia entre el antes y el después de la pandemia es que ahora sabemos que tenemos elección. Sabemos que el mundo ha seguido su curso aunque no hiciéramos lo mismo que el resto de la gente.

De ahora en adelante, quiero mantener esa mentalidad. Cuando decida reservar un viaje, cambiar de trabajo o incluso empezar una nueva afición, lo voy a hacer porque de verdad me apetezca, no porque me hayan dado envidia en Instagram cinco personas.

Con lo mucho que ha cambiado la vida en 2020, todos hemos descubierto algo sobre nosotros mismos y sobre nuestra forma de vivir antes de la pandemia, y no creo que debamos avergonzarnos de que haya algunos aspectos de nuestra antigua vida a los que no queramos volver. De hecho, es crucial que resistamos la urgencia de volver a nuestra vida anterior sin pensarlo bien. El coronavirus nos ha dado la oportunidad de hacer borrón y cuenta nueva. Hay que aprovecharla.

Ya llevo un tiempo pensando cómo puedo acoplar lo mejor de 2020 a mi vida en 2021, porque es innegable que ha habido cosas buenas. Que me obligaran a frenar un poco y reflexionar era justo lo que necesitaba.

Por mucho que haya echado de menos ciertas partes de la normalidad, también hay muchas cosas que no me va a dar pena dejar atrás.

Este post fue publicado originalmente en el ‘HuffPost’ Reino Unido y ha sido traducido del inglés por Daniel Templeman Sauco.