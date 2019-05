No sin Cataluña

Quién sabe si por resistente, por osado o porque, como decía Ortega, barrunta que la solución pasa por la “conllevancia” y nunca por el portazo o un 155 perpetuo, que viene a ser lo mismo. El caso es que rechazaron una y él ha respondido con dos tazas, como en el refranero. Dos catalanes. Una para el Congreso y otro para el Senado. El gesto, pese al desplante inicial, se mantiene porque Sánchez no quiere arrancar esta Legislatura sin un guiño a Cataluña.

Miquel Iceta no será presidente de la Cámara Alta porque el independentismo ha bloqueado, con la inestimable colaboración de PP y Cs, la propuesta del PSC para que fuera senador por designación autonómica. Unos con el voto en contra y otros con la abstención. El pacto oculto de Sánchez con los separatistas debía ser ese: que lo secesionistas tumbaran primero los presupuestos y, luego, vetaran a un federalista convencido, a un hombre de diálogo, a un muñidor de pactos y a un firme defensor del entendimiento como cuarta autoridad del Estado. Pues aún dicen que el veto ha sido inducido. No se cansan. El raca-raca continúa…

Que Sánchez manejara de forma imprudente la operación Iceta y la anunciara urbi et orbi sin tenerla atada previamente solo ha servido para que el independentismo hiciera sus cálculos. Electorales, claro. El resultado ha sido un desastre para el PSOE y también para ERC porque la Legislatura arranca con la desconfianza mutua, además de con una huida hacia los extremos de los secesionistas y de las derechas, que no parecen dispuestas a dejar de hacer oposición con Cataluña. El cuanto peor, mejor sigue siendo el marco en el que se mueven unos y otros. Y aún así, Sánchez insiste en que en este mandato hay que desbloquear el asunto y reanudar un diálogo que no será sincero ni estará exento de cálculo hasta que no haya sentencia judicial para los líderes del independentismo y Cataluña no pase de nuevo por las urnas.