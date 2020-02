Noemí, enfadada por lo que ha pasado en el pase de micros: "No voy a dar nombres, cada uno sabe quién es"

Video killed the radio starculminó el segundo pase de micros de la semana de cara a la gala número 6 de OT 2020.

Era la canción grupal y los concursantes del reality musical de TVE demostraron que hay algunos que todavía no se lo terminan de tomar muy en serio.

Algo que molestó muy mucho a Noemí Galera, directora de la Academia, que al término de la interpretación coral, se dirigió a los chicos.

“Sólo una cosa. Hay gente que no se sabe la letra aún. Entonces, de la misma manera que en la gala del domingo pasado a Jesús le salvaron gracias a un mini punto de la coral. A lo mejor, si el jurado tiene dudas, nomina a alguien por la coral. No os toméis la grupal como un cachondeo, como algo de pasaba por aquí. Que aunque os pongáis la mano aquí (se señala la boca), yo me cosco de todo. No voy a dar nombres, cada uno sabe quién es. Aviso, que luego no pase aquello de “es que cómo puede ser que me nominen por la grupal”. ¡Cariño! Al viento le digo, ¿vale? Desde el cariño y el corazón y el amor que os profeso: poneros las putas pilas”.