Nos enamoramos durante la pandemia. ¿Tiene futuro nuestra relación en el “mundo real”?

Con la pandemia, no tuve que pensar en cómo me sentiría invitando a un nuevo hombre a una barbacoa familiar, porque no había barbacoas. No tuve que presentar a Evan a los amigos que solo me conocen como la esposa (o viuda) de Matt porque no organizábamos quedadas. No tuve que preocuparme en corregir a quienes piensan que Evan es el recambio de Matt y que ya no echo de menos a Matt. Y todo eso me parece importante, no porque quiera que me vean como la pobrecita viuda de Matt, sino porque Matt se merece algo mejor que el olvido.