¿Nos representan? Cuando los políticos dejan huérfanos a los ciudadanos

Pero no fue el único que quiso captar el desencanto de quienes no se sienten representados por los actuales dirigentes políticos.

Otro de los temas que preocupa a la ciudadanía es el de las pensiones. Suele aparecer en la campaña electoral, siempre y cuando no se cuele otro asunto que lo eclipse. Apareció en el debate de candidatos del lunes, aunque “hay temas que no se tocaron debidamente”. Lo asegura María Ángeles Poveda, portavoz de la Coordinadora Estatal de las Pensiones en Madrid , que lamenta que los políticos sólo se acuerden de los pensionistas cuando hay elecciones y que, cuando se habla del tema, como en esta campaña, se use “como arma arromadiza”.

Desde la Coordinadora reivindican “un cambio de modelo económico y político” en el que “los recortes que van hacia los sectores vulnerables vayan hacia las clases pudientes”, así como “una reforma fiscal contundente” y “devolver el dinero del rescate a la banca, que se sacó en buena parte de la hucha de las pensiones, que tenía superávit y que han dejado casi vacía”.

Por eso, rechazan la idea de que el sistema de pensiones es insostenible. “Es una forma de meter miedo a la población. Se nos mete en la cabeza desde jóvenes que no vamos a cobrar pensiones en el futuro y yo no me lo creo”, asegura María Ángeles, que cree que mejorando las condiciones laborales se podrían garantizar las pensiones. “Si no hay sueldos dignos no hay pensiones dignas en el futuro”, afirma.