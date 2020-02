Novelas sobre grandes historias de amor del siglo XXI sin final feliz

‘La única historia’, de Julian Barnes (2018)

Así de rotundo es el comienzo creado por Julian Barnes para esta historia donde el amor en sus inicios es peligroso y por eso lo hace crecer en el corazón del joven Paul cuando conoce a Susan Macleod, casada y 30 años mayor que él. Lo que el autor británico logra es tomar las pulsaciones de aquel sentimiento, de aquel torrente que crece rápido y sin juicio y luego… Luego los recuerdos, la vida misma, la vivificación de la belleza y el dolor.

“¿Preferirías amar más y sufrir más o amar menos y sufrir menos? Creo que, en definitiva, esa es la única cuestión.

Puedes puntualizar -certeramente- que no lo es. Porque no tenemos elección. Si la tuviéramos sí sería una cuestión. Pero no elegimos y en consecuencia no lo es. ¿Quién puede controlar cuánto ama? Si se puede controlar, entonces no es amor. No sé cómo podemos llamarlo, pero no es amor.”