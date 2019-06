Nuestro bibliotecario

Todo lo que sé se lo debo a los libros, lo reconozco. Estos han llegado a mí a lo largo de toda mi vida, pero, los que más recuerdo, los que más me han influido, son los que descubrí a partir de mi etapa universitaria.

Y es que no ha pasado un solo día, desde hace miles, que no haya agradecido el haber sido admitida en la facultad de Ciencias de la Información. Aunque desde que tengo memoria había ansiado ser arquitecta, lo cierto es que sentí que me desgajaban parte del alma cuando, por un error informático, no di con mi nombre en el listado de admitidos en Comunicación. Mientras maldecía mi mala fortuna, el ordenador reaccionó y así, entre la K y la M, apareció mi nombre auspiciando un futuro que jamás podría haber imaginado. Ahora sé que no podía haber sido de otra forma.

Como la ingratitud me espanta y en nuestra sociedad es un vicio, reconozco que ni una sola vez he conseguido un logro sin acordarme de aquel día en el que creí que lo había perdido todo. Cada artículo que publico, cada proyecto que acabo, cada libro que escribo se lo encomiendo a mi alma mater, a aquel lugar del que obtuve más de lo que pude soñar. Pero no es al edificio, ni al conjunto de pasillos laberínticos que lo componen, a quienes estoy agradecida, sino a la grandeza de algunas de las personas que me acompañaron en mi viaje de estudiante, investigadora y profesora durante más de una década. En especial a Javier, un bibliotecario cuya diligencia y generosidad no olvidaré jamás.

“Qué pérdida tan absurda es morirse ¿verdad?”, reflexionaba un día mientras en mis manos pendían docenas de libros que me permitía ojear: “Cada persona se pasa la vida adquiriendo conocimientos y, justo cuando más sabe, es cuando toda esa información se pierde”, cavilaba con razón y cierto pesimismo. “Debería poder extraerse toda esa información del cerebro; y por eso es tan necesario que la gente lea, para que todo pase de generación en generación”.