Otra ronda de hombres en crisis

No soy danés, no soy profesor de instituto, no estoy casado, no me llamo Martin, pero sí que me reconozco en su mirada y en su precipicio. El protagonista de Otra ronda, multiplicado en sus tres colegas de fratría, es, como yo, un hombre de mediana edad, que se supone que ha conquistado el estatus que desde pequeño le inculcaron como referente y que, sin embargo, se halla perdido y desubicado. Un hombre con la brújula rota que, recién empezada la película, le pregunta a su mujer si se ha vuelto aburrido. Un hombre al que parece que le da vergüenza mostrar los pasos de baile que un día aprendió. Uno de tantos que, en este siglo del feminismo global y de la mujeres que ya no se callan, nos hallamos en el laberinto que supone ser fieles a los mandatos de género aprendidos y, al mismo tiempo, ser conscientes de que estamos gracias a ellos metidos en una jaula.

La nueva película de Thomas Vinterberg nos habla de muchas cosas que tiene que ver con nosotros, con los ciudadanos y las ciudadanas que habitamos en una parte privilegiada del planeta, con los vacíos que nos fracturan en un momento en el que nos creíamos que habíamos conquistado todos los territorios. Por supuesto, Otra ronda habla del consumo de alcohol como escapatoria pero también como ritual social, como máscara que nos facilita reducir miedos y abrazar complicidades, como medicina que nos lleva a una suerte de estado de ensueño que nos esclaviza. Un relato muy oportuno en estos tiempos de pandemia, terrazas y toques de queda que nos obligan a descorchar botellas en lo privado.