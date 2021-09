Pablo Casado: "Cuando el PP ha gobernado a la gente le ha ido mejor"

Además, aseguró que si gobierna derogará la ley de Memoria Democrática, que será sustituida por “una ley de Concordia que, de facto, deja sin efecto la ley de Memoria Histórica”. Y también derogará la ley de Eutanasia y la sustituirá por una de Cuidados Paliativos, “para que nadie muera con dolor y a nadie le falte atención domiciliaria”.

Propuestas, dice Casado, que no suponen “soñar despierto” porque, afirma, es algo que “ya hicimos”, poniendo el ejemplo de los gobiernos de Aznar y Rajoy.

“A mí no me presiona nadie”

Sobre otro de los temas candentes, la renovación del Poder Judicial, Casado se mantuvo en sus trece, nunca mejor dicho, y aseguró que no acordará la renovación de dicho órgano como dicta la Constitución.

“Si algo he demostrado es que a mí no me presiona nadie”, aseguró el líder del PP, quien afirma que eso va en contra de sus principios. “Yo tengo una independencia de criterio y me debo a mis militantes, que me votaron en base a un programa”.

Por eso, ha prometido que, si gobierna, reformará la ley para la elección del Poder Judicial.

Sobre por qué no lo hicieron cuando gobernaron, Casado se muestra claro: “Yo ahí no estaba”.

“Lo que nos comprometamos ahora se va a hacer, lo digo ahora y lo vamos a mantener cuando lleguemos a La Moncloa”, añadió.