Díaz y Urtasun viajan a Hungría para apoyar al colecivo LGTBIQ+, tras el veto al Orgullo

La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, y el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ambos de Sumar, viajarán a Budapest para apoyar las actividades organizadas por la sociedad civil húngara con motivo del día del Orgullo, este sábado, y el "intento del Gobierno de Viktor Orbán de prohibir las celebraciones". También había anunciado su presencia en el evento la ministra de Igualdad, la socialista Ana Redondo, pero un problema de aviones se lo ha impedido.

En declaraciones a los medios, Urtasun dijo ayer que estarán en Budapest, con eurodiputados y miembros de otros gobiernos europeos para apoyar a la comunidad LGTBI de una manera clara: "Y para decirles que ahí donde haya un ataque o un retroceso en materia de derechos van a encontrar a Sumar y van a encontrar al Gobierno de España".

Urtasun ha recordado que algunas de las actividades de este colectivo en Budapest están organizadas por el Ministerio de Cultura de España y otras por la sociedad civil húngara.

Redondo, por su parte, ha explicado en redes sociales desde el aeropuerto que ha tenido una cancelación de vuelo. "Pero desde aquí queremos volver a mostrarles el apoyo del Gobierno de España. No vamos a permitir ni medio paso atrás en derechos", sostiene.

También la secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, ha informado de que viajará el viernes a Hungría para participar en la marcha por el Orgullo LGTBIQA+ prevista para el 28 de junio y convocada por el Ayuntamiento de la capital húngara tras la prohibición del Budapest Pride.

Según Podemos, "la Policía de Hungría denegó recientemente el permiso para la celebración del Budapest Pride gracias a una normativa homófoba impulsada por el ultraderechista Viktor Orbán, que prohíbe cualquier manifestación pública que supuestamente promueva la homosexualidad o identidad de género ante menores. Tras esta prohibición, se convocó una nueva marcha a la que acude la dirigente de Podemos".

Montero asistirá al país en calidad de eurodiputada y formará parte de una delegación del grupo parlamentario de The Left. En Budapest se encontrará con Gergely Szilveszter Karácsony, alcalde de la ciudad e impulsor de la marcha, así como con representantes del partido de izquierdas húngaro Szikra, antes de participar en la marcha por el Orgullo.

Sin violencia

El ultra Orbán dejó entender este jueves que las autoridades de su país no recurrirán a la fuerza durante la prohibida Marcha del Orgullo que se celebrará este sábado en Budapest. "No solemos hacernos daño unos a otros en Hungría. No es parte de nuestra política", afirmó Orbán en idioma húngaro a su llegada a la cumbre de la Unión Europea (UE) en Bruselas al ser preguntado por la prensa si las autoridades recurrirán a la fuerza y a la dispersión para hacer cumplir la prohibición del Orgullo de Budapest.

El primer ministro agregó que "Hungría es un país civilizado, todo el mundo puede reunirse y expresar sus opiniones", pero agregó que "hay una cosa que no se puede hacer: anteponer cualquier derecho al derecho de protección de los menores". "Pedimos a todo el mundo que no hagamos cosas así", enfatizó Orbán ante la prensa y subrayó que en Hungría hay "un sistema legal claro que debe aplicarse en estos casos".

El Gobierno de Orbán, que desde su llegada al poder en 2010 ha restringido los derechos de la comunidad LGBT+, aprobó en marzo y abril pasados una serie de reformas legales y constitucionales para poder prohibir la Marcha del Orgullo, argumentado que representa un peligro al "desarrollo adecuado" de los menores.

La participación en eventos como la marcha de este sábado podría ser multada por la policía, que también tiene previsto utilizar sistemas de reconocimiento facial.

La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, hizo anoche un llamamiento a las autoridades húngaras a que permitan que se celebre la Marcha del Orgullo, "sin temor a ninguna sanción penal o administrativa".

Orbán reaccionó instando a la CE a "interferir en asuntos penales de los Estados miembros".

