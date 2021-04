Iglesias: "¿Cómo es posible que no haya una sola palabra de la Casa Real condenando la violencia fascista?"

En un mitin celebrado este mediodía en Getafe, ha asegurado que el fascismo “es el rostro del poder cuando la democracia avanza” y ha preguntado a los asistentes cuál es el partido más monárquico de España. ”¿A qué no hay duda? Quienes más gritan viva el rey son los que más desprecian la democracia y las conquistas de la gente trabajadora de este país”, se ha respondido.

Iglesias ha subrayado que frente a los que creen que es imposible que Unidas Podemos pueda cambiar las cosas, ellos “han demostrado que claro que los cambios se pueden producir”. “Yo negocié directamente con Garamendi subir el Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros y anunciaron la apocalipsis. Ahora nadie se atreve a decir que hay que bajarlo”, ha puesto como ejemplo.

El exvicepresidente ha pedido imaginar qué significa para “el poder” que comunistas hayan llegado al Gobierno de España o que haya llegado al Ministerio de Igualdad una persona “con matrículas de honor y becas de excelencia, que fue cajera de un supermercado también, y a mucha honra”. “Un Ministerio de Igualdad dispuesto a decirle a señores con toga que si el legislativo aprueba una ley que dice que solo sí es sí no hay toga que se ponga por delante del poder popular”, ha añadido.

En ese punto, Iglesias ha criticado que un fiscal en Castilla y León haya dicho que la amenaza contra la democracia “es que haya comunistas en el Gobierno.” “Así funciona el fascismo, que se han quitado la careta, que solo respetan la democracia si ganan ellos”, ha apostillado.

Se pone en marcha “el mecanismo político del miedo y la amenaza”

El aspirante de la formación morada considera que cuando no han podido parar que UP llegue al Gobierno e intenta imponer su programa “se pone en marcha el mecanismo político del miedo, la amenaza, la mentira, el insulto, la más absoluta impunidad para que cualquier se sienta empoderado para mandarle cuatro balas, llamarle rata para que deseen tu muerte o aterrorizar a la gente modesta que no tiene recursos para defenderse”. “El fascismo es el miedo del poder a la democracia y el miedo de los poderosos a los cambios de la democracia. Y frente al fascismo, más democracia”, ha apuntado.

Pablo Iglesias advierte que Vox “va a insultar, a provocar, a tratar de generar situaciones de violencia”. “Que la ultraderecha se concentre en el parque que lleva el nombre de una mujer asesinada por violencia machista; que por primera vez en su vida haya ido al campo del Rayo Vallecano a saludar a un jugador ucraniano con vínculos con los nazis de su país, demuestran que quieren provocar, insultar y generar situaciones de violencia”, ha explicado.