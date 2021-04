Los 4 minutos de Pablo Iglesias sobre qué es la libertad que no dejan de compartirse

Europa Press News via Europa Press via Getty Images

Europa Press News via Europa Press via Getty Images Irene Montero abraza a Pablo Iglesias tras el mitin en Usera

Libertad, libertad y más libertad. La palabra más repetida en lo que llevamos de campaña electoral (y lo que queda) sigue dando mucho que hablar. Desde que Ayuso la hiciera motivo central de su agenda le han salido mil y una respuestas desde la oposición. La última, una reflexión de Pablo Iglesias que el propio líder morado ha compartido en su Twitter con arrollador éxito.

El tuit apenas lleva una hora publicado y no deja de volar en la red del pájaro azul. Más de 1.000 retuits, 2.000 ‘me gusta’ y varios centenares de comentarios dan prueba de la viralidad de su mensaje.

En el vídeo, un extracto de un mitin suyo en el distrito madrileño de Usera, Iglesias reflexiona durante cuatro minutos sobre qué es libertad. Comienza con cierto toque de humor, en referencia, claro está, a las últimas ocurrencias de Ayuso: “Hay quien dice que la libertad es poder tomarse una caña o no encontrarse a tu expareja. Oh, Díos mío, me he encontrado a mi ex, han llegado los comunistas al Gobierno, es evidente... Nos reímos, sí, pero es para echarse a llorar”.

Su speech pronto pasa a niveles más intensos: “La libertad es que el hijo de un matrimonio de trabajadores, que sus abuelos no sepan ni leer ni escribir, tenga que estudiar en una pública, llegar a una universidad y tener más títulos universitarios y mejores notas que los hijos de los Espinosa de los Monteros o los hijos de la gente con apellidos compuestos, eso es la libertad de quien lo ha tenido mucho más difícil”.