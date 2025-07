Abascal corrige a De Meer y niega saber la cifra de migrantes que piden deportar, mientras el PP se distancia

"Lo que hizo nuestra portavoz fue hacer un cálculo aproximado de los que han venido desde los '90", con estas palabras trataba de responder la portavoz parlamentaria de Vox, Pepa Millán, a la gran polémica surgida de las palabras de otra compañera de formación, concretamente la portavoz de Asuntos de Interior, Seguridad e Inmigración, Rocío de Meer. "Parece que hemos dicho una cosa absolutamente nueva, cuando la verdad es que llevamos diciendo lo mismo los últimos 7 años", ha subrayado la voz de la ultraderecha en el Congreso, tan solo unas horas después de la afirmación vertida por De Meer.

Grosso modo, el núcleo de este conflicto por el que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha vuelto a acusar de "mentiras" a la prensa que ha publicado dicha información, y que ha motivado que la propia De Meer haya salido este martes por la mañana negando en un vídeo las cifras que ella misma había deslizado la tarde anterior en rueda de prensa, pasa por un baile de cifras sobre el número de migrantes irregulares que hay en España y que ni el propio Vox cree conocer en estos momentos. A pesar de haber señalado ayer a "más de siete millones, porque tenemos que tener en cuenta a la segunda generación". Es decir, sus hijos.

"¡MENTIRA! Yo no he dicho que había que expulsar 8 millones. Hay que expulsar los que haga falta para que ni una sola familia española más tenga que llorar el no haberlo hecho", ha matizado hoy Rocío de Meer, a pesar de la afirmación contenida en el vídeo publicado por la propia formación en su cuenta oficial de X.

"Están nerviosos. Ya están mintiendo y manipulando otra vez. Vox no ha dicho el número de los que deben ser deportados. Simplemente porque no lo sabemos", ha criticado Abascal, escudándose en que no pueden dar una cifra exacta todavía. "No sabemos cuántos son. Cuando lleguemos al Gobierno lo sabremos. Y se irán todos", ha asegurado el máximo responsable a las riendas de Bambú.

Con todo, esa última afirmación de Abascal, la de llegar a conformar un Ejecutivo y no la de materializar deportaciones masivas de migrantes, parece que no encaja con el sentir de un Partido Popular que continúa marcando distancias con el ideario de Vox, en sintonía con las palabras de Feijóo de que no quiere compartir un Gobierno de coalición, más tarde elevado a compromiso por parte del nuevo secretario general popular, Miguel Tellado.

El PP marca distancias con el ideario de Vox en su conquista del centro político

Tellado, quien ayer prometía que activarían una hipotética repetición electoral si Vox exige entrar en el Gobierno y es indispensable para conformar un Ejecutivo con el que desbancar a Pedro Sánchez, ha vuelto a marcar distancias con la ultraderecha este mañana. Lo ha hecho en una entrevista en 'Más de Uno', en Onda Cero, en la que ha reiterado que "acuerdos con Vox sí, pero Vox en el Gobierno no".

Aunque el PP haya prometido que no habrá cordón sanitario a la ultraderecha -solo se lo aplicarán a EH Bildu- y haya dejado declaraciones como que "Vox tiene mucho más sentido de Estado que Sumar o Podemos", también ha dejado recados importantes a los de Abascal. "Nadie entendería que Vox fuera un impedimento para el cambio político en España", ha deslizado el 'número 2' de un PP que aspirar a lograr 10 millones de votos y una mayoría que no requiera de la ultraderecha.

"Nadie entendería que Vox fuera un impedimento para el cambio político en España" Miguel Tellado, secretario general del PP

En ese contexto, Tellado se ha posicionado en contra de esa "reemigración masiva" que propugna Vox, indicando que "no compartimos la postura de Vox en ese sentido" y asegurando que "hay mecanismos de regularización para todas esas personas que vienen a España y llevan ya tiempo conviviendo con nosotros". El secretario general de los populares se ha alineado con "la política migratoria de la Unión Europea" y ha asegurado que "nuestra postura es clara: en contra de la inmigración ilegal, a favor de la inmigración ordenada".

Tellado también ha aludido a Bruselas, a la hora de hablar de los supuestos en los que sí apoyarían esas deportaciones, apuntando "solo en el caso de violaciones flagrantes de la ley se podría contemplar el retorno, como recoge la legislación europea". Y también ha marcado posiciones respecto a la vieja demanda ultra de retirar la universalidad de la sanidad pública cuando se trate de personas sin papeles. "A la asistencia sanitaria tiene derecho cualquier ser humano. No se le puede negar la asistencia sanitaria a nadie", ha esgrimido Tellado.

Lo cierto es que aunque Feijóo y Abascal venían de mantener un reciente acercamiento, el discurso del primero ha provocado un endurecimiento del discurso de Vox, quien ha vuelto cargar seriamente contra el Partido Popular, acusándoles de incurrir en el mismo error que en las elecciones del 23-J o de preferir una 'gran coalición' con el PSOE. En este sentido, desde las filas socialistas han condenado las propuestas de Vox y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha pronunciado en un mensaje en su cuenta oficial de X.

Sánchez ha evocado a las fuertes raíces de la emigración en la sociedad española para recordar que no hace tanto tiempo fueron los españoles los que tuvieron que hacer las maletas en busca de fortuna o una vida mejor. "España fue durante décadas una tierra de partida, de esfuerzo fuera de nuestras fronteras", ha señalado el mandatario, reclamando que "no olvidemos de dónde venimos para entender quiénes somos". También Tellado había apelado a la memoria de la emigración gallega para posicionarse en contra de las deportaciones masivas que propone Vox: "Un pueblo migrante en el que prácticamente todos tienen conocidos y familiares en otros países".