Pablo Iglesias responde a Margarita Robles y asegura que "la han rectificado"

Tas estas palabras, han preguntado por qué la han rectificado e Iglesias ha explicado que la ministra ·hizo unas declaraciones, que yo creo que impresionaron en su momento, poniendo el acento en loso cazas y poniendo el acento en la fragata Blas de Lezo”.

En realidad, según Iglesias, “era poner el acento en unos compromisos que ya estaban hecho con Estados Unidos, que España no aportaba nada más”. Así el exvicepresidente ha resaltado que considera “que llamaron la atención unas declaraciones en las que ponía el foco no en la distensión, no en la diplomacia y no en la paz, sino en los cazas y en Blas de Lezo”.

“Creo que en el partido socialista se dieron cuenta de que eso no se estaba interpretando bien”, ha apuntado. Así ha añadido que “basta escuchar a Carmen ahora que se las sabe todas o basta escuchar al presidente del Gobierno o lo que han hecho otros ministros, para darse cuenta de que a Margarita Robles la han rectificado”. “Y yo entiendo que está enfadada y yo pago ese pato feliz”, ha zanjado.