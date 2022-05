Vuelta a mi normalidad

Empecé haciendo prácticas en la Cadena Cope, salté a Libertad Digital donde estuve más de once años cubriendo la información del PP y, hace poco más de tres años, Casado me dio la oportunidad de representar a mi tierra como cabeza de lista en el Congreso de los Diputados y de formar parte del comité de dirección del PP.

Les pongo en antecedentes porque, a priori, no parece que El Huffington y yo casemos mucho. Pero, con Antonio como anfitrión, de Daniel Ventura y Laura Riestra, los principales responsables del periódico, solo escuché que iba a tener manos libres para escribir de lo que quisiera. Sin interferencias de ningún tipo. Fue en una cafetería cerca del Congreso de los Diputados, y ya me trataron como a uno más.

Vaya por delante que les advertí lo que ahora a través de estas líneas comparto públicamente. No esperen de mí ajustes de cuentas o críticas fruto de los acontecimientos vividos. Abro una nueva etapa. Lo que quise decir sobre mi salida de la política está ya en la hemeroteca: creo que Pablo Casado habría sido un gran presidente del Gobierno y que los promotores del cambio en la dirección del partido no hicieron bien las cosas. También nosotros cometimos errores, por supuesto.

A pesar del vértigo, vuelvo a mi normalidad. Al mundo del periodismo. Soy plenamente consciente de que hoy no podría volver a una sala de prensa a hacer preguntas. Hace solo unos pocos meses era yo quien respondía a los compañeros periodistas, quien mandaba las fuentes o quien hacía esos denostados argumentarios en calidad de vicesecretario de comunicación. No será como antaño, pero seguiré descolgando el teléfono para llamar a antiguos compañeros y dirigentes de otros partidos y así nutrir estos textos o analizar la actualidad en La Sexta.

Así se lo conté a mi abuelo Rafael, con 96 añazos ya, y muy pendiente de mi devenir laboral. Justo antes de acudir a la Carrera de San Jerónimo para formalizar mi renuncia como diputado le escribí para decirle que definitivamente abría una nueva etapa. “Yo me alegro mucho por ti pues la política es muy traicionera. ¡Suerte en el futuro!”, me escribió por Whatsapp.

No le falta razón, pero como les decía antes, me quedo con lo bueno. Con los amigos con mayúsculas que he hecho, como María Pelayo, Isa Gil y muchos grandes de la segunda planta de Génova13, donde se encuentra el equipo de comunicación. Con las intensas vivencias políticas al lado del presidente.

No me cabe duda de que me seguiré equivocando, como me ocurría ejerciendo la actividad política y también antes como cronista parlamentario. Pero les aseguro que intentaré, como siempre, ejercer la profesión lo mejor posible. Con rigor. Y por ello agradezco al Huffington la confianza y que me haya dado la oportunidad de volver a hacer lo que más me gusta: escribir.