Pablo Motos confiesa hasta qué punto le está afectando el confinamiento: "Se me está yendo la olla"

Sobrellevar la cuarentena por el coronavirus en ocasiones se hace complicado, pero a la vista de lo que contó Pablo Motos este miércoles en El Hormiguero (Antena 3) al presentador se le está haciendo especialmente cuesta arriba.

“Voy a contar una cosa que no debería”, dijo mientras hablaba con los colaboradores sobre el peso que algunos están cogiendo estos días.

“El sábado por la noche hubo un momento que digo ‘me voy a pillar un pedo’. Estoy en mi casa, no puedo salir, había visto una serie con mi mujer y digo ’Es el momento de pillarme un pedal”, desveló.

Como explicó, llegó al punto de “no sé muy bien por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo”. “Me fui a la nevera y empecé a comer helado con pan. Se me ocurrió que podía hacer un bocadillo”, contó para sorpresa de Marron, El Monaguillo y Luis Piedrahita.

El desenlace, como era esperable, no fue para tirar cohetes: “Todo mal, porque cogí el pan y pensé ‘En la tostadora mejor’. Fue un desastre, no pude comer tampoco mucho. Lo acabé dejando y lo encontré por la mañana”.

“Se me está yendo la olla”, resumió Motos sobre cómo le está afectando el confinamiento.

″¿No os pasa que os levantáis con dolor de cuello?”, preguntó a sus compañeros, tras contar que estos días se está levantando entre las 7:30 y las 8:00 pero que se acuesta más tarde, sobre las 2:00.

“La cabeza no está bien, ¿eh?”, añadió antes de volver a dejar atónitos a los colaboradores. “Esta mañana he visto un pintauñas de mi mujer y por un momento, no lo he hecho, pero he dicho ’Me voy a pintar las uñas de los pies”. Puedes ver el momento completo aquí.