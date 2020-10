Paco León: La ficción como máscara y el cine como realidad

Admiro la cultura francesa, todos deberíamos admirarla. Francia ha propiciado que, desde finales de la II Guerra Mundial, el cine haya tenido un lugar preponderante en el ámbito educativo. Proyectos como Collège au cinéma, Lycéens au cinéma, École et cinéma o el postrero Les arts à l’école han propugnado el cine como herramienta pedagógica, y no solo para aprender a ver el mundo a través del cine, sino para descubrir el cine y así aprender a entender el mundo. Parece lo mismo, pero no lo es.