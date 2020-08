Pandemia: ¿crisis u oportunidad?

JAVIER SORIANO via Getty Images

El vocablo “crisis” –krísis– ya tiene sus años, fue acuñado por Hipócrates, el padre de la medicina, allá por el sigo V a. de C. Lo definió como cualquier cambio rápido en la enfermedad que evoluciona bien hacia la salud o bien hacia la muerte.

Pero no hay que frivolizar, en las crisis se sufre y el que diga lo contrario miente. Pero todo principio tiene su fin, ahora toca sacar músculo y hacer frente a los contratiempos con resiliencia, un concepto que en estos momentos está de enorme actualidad.

El Homo sapiens no es más que una mota de polvo en el tornado del universo y en el torbellino de la historia. Un dato incontestable es que esta situación –la pandemia por COVID-19–, por muy grave que nos parezca, es efímera.

En otras palabras, hace más de dos mil quinientos años el término “crisis” no tenía un significado negativo que ahora le damos, no suponía, en modo alguno, la aceptación de un destino inevitable.

Vayamos al presente. En esta mal llamada “nueva realidad” la situación es incierta, la incertidumbre anida en nuestras vidas y, con ella, la oportunidad. En ese catálogo de sentencias filosóficas que todos llevamos dentro hay una que reza: toda crisis es una oportunidad.

Muchos gurúes del management no se cansan en recordarnos que en chino “crisis” y “oportunidad” tienen la misma grafía. Sin embargo, esto no es cierto, ambos conceptos no son sinónimos. La palabra crisis en chino se expresa como wēi-jī, que está formada por los ideogramas “peligro” (wēi) y “punto crucial” (jī).

Cada uno de nosotros tenemos el deber de afrontar el reto de diseñar nuestro propio futuro post-COVID. Unos lo sumarán a sus planes previos, otros proyectarán sus inquietudes de la forma más sólida posible y otros no tendrán más remedio que repensar sus ámbitos laborales y sociales.