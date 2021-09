Panem et circenses

Desde luego, cada persona puede tirar su tiempo a la basura de la manera que más le plazca. Y su salud también porque, no me cabe duda, este tipo de contenidos son perniciosos para la salud individual. Además del sedentarismo físico inherente a esta adicción, el adicto se somete a una inacción mental voluntaria que mantiene su actividad eléctrica a un nivel basal salpicado de vez en cuando por picos de excitación coincidentes con, qué sé yo, tensiones o visitas a Instagram para subir un story y dejar claro que vas con la Pantoja, con el otro o con la madre que los parió, o que ya le vale a no sé quién por estar follándose a no sé quién o a no sé qué. Estupideces que tan solo benefician a los protagonistas bufos y, posiblemente, a médicos expertos en trastornos del sueño que tratan de rentabilizar las consecuencias que tiene para el adicto el acostarse cada noche a las tantas de la madrugada tras haber recibido y asimilado su sistema nervioso infinitas ondas, colores, muecas, griterío, publicidad y morralla. Aunque ya se sabe que en casa del herrero cuchillo de palo, y anda que no habrá médicos expertos en trastornos del sueño que lleguen a la consulta al día siguiente con el sueño trastornado por haberse quedado hasta las mil, escuchando córvidos graznar.