El Papa Francisco no descarta su renuncia: "La puerta está abierta"

GUGLIELMO MANGIAPANE via Getty Images

El Papa Francisco ha dejado la puerta abierta a su dimisión, pero ha precisado que no está pensando en ello en la actualidad, aunque ha reconocido que tiene que reducir su actividad, especialmente en cuanto al ritmo de viajes.

“La puerta está abierta. Es una opción muy normal”, ha manifestado el Papa, de 85 años, a los periodistas en el vuelo de regreso a Roma tras su viaje a Canadá. El Pontífice ha puntualizado que no está pensando en dimitir ahora mismo, pero eso no significa que no pueda empezar a valorar esta posibilidad próximamente.