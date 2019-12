Papa Noel y los Reyes Magos pueden regalar igualdad y futuro

Como cada año, me asquea comprobar que no cejan los anuncios plagados de estereotipos y prejuicios sexistas y que no desaparece la sección rosa y la sección azul del dichoso catálogo. Todo lo que se mueva es para chicos, los coches, los trenes, los aviones, los helicópteros… Todo lo que se cuide es para chicas, bebes, mascotas... Si se mueve pero queremos que sea para chicas, como por ejemplo una bicicleta o un patinete, es imprescindible pintarlo de rosa, incluso meterle purpurina a tope, da igual lo que contamine la purpurina, y lo hortera que a veces resulte.

Veo también en la sección rosa diarios de las princesas Disney para niñas... ¿y los niños? ¿No pueden plasmar sus pensamientos, sentimientos y emociones por escrito? Parece que las grandes superficies esta contingencia no la tienen prevista. Para ellos, en vez de la esfera emocional, están los videojuegos, que suelen ser violentos y competitivos. Y alucino, pues creo que no ayuda a la convivencia que la violencia sea un juego o que tenga categoría de divertimento matar virtualmente, ni tampoco a una sociedad más solidaria y colaborativa.

Por resumir a groso modo, para las niñas el mercado selecciona todo aquello relacionado con los cuidados y tareas domésticas, la belleza, la docilidad y complacencia y lo emotivo. Y para los niños queda lo que tiene que ver con el deporte, la acción y movimiento, los medios de trasporte, la construcción, la competitividad y la violencia (una violencia que desgraciadamente se manifiesta de forma tan cruel contra las mujeres y que los niños hasta que no son adultos no descubren que se penaliza en las leyes).

Seguramente en este relato he exagerado, o no, y he hecho caricatura de la realidad con generalidades, pero… ¿Y si este año probamos algo distinto? ¿Por qué no este año regalamos a nuestros hijos e hijas igualdad, futuro y felicidad?