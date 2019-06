Paradojas de la tolerancia: con quien no quiere negociar, no se puede negociar

¿Podemos ser tolerantes con los intolerantes? En una democracia, la pregunta plantea un problema difícil de resolver. Sobre todo, porque afecta a su misma esencia.

La democracia se fundamenta en un pacto. Las distintas fuerzas políticas que componen una sociedad, conscientes de que defienden intereses contrapuestos, deciden renunciar a parte de sus objetivos para facilitar un acuerdo de convivencia. Lo que significa que intentan resolver los conflictos mediante la negociación, para no tener que hacerlo por la fuerza. La tolerancia forma parte de su ADN. Implica aceptar que el otro, aunque no piense como yo, tiene derecho a que se respete su espacio.

Pero ¿tiene límites la tolerancia? O, mejor dicho, ¿es bueno que los tenga?

En La sociedad abierta y sus enemigos, publicado en 1945, Karl Popper formuló una conocida paradoja. Según el filósofo austriaco, para que una sociedad tolerante pueda sobrevivir, debe ser a veces intolerante. La tolerancia con los que atentan contra ella, si no se neutraliza, puede llevar a su destrucción.

Pero ¿quiénes son los intolerantes? ¿Cómo identificarlos? Y ¿hasta qué punto podemos comportarnos de ese modo con ellos sin que se resienta el sistema?

Puesto que la democracia se asienta en un acuerdo básico de convivencia (lo que llamamos una Constitución), intolerantes son los que reniegan de esa forma pactista de ejercer el poder. En otras palabras, los que consideran que sus ideas son innegociables y, por tanto, se niegan a hacer concesiones a sus adversarios. Esta actitud no es privativa de ninguna tendencia ni ideología, ya que no atañe al qué, sino al cómo; no a los programas, sino a las relaciones. Por supuesto, puede haber grupos que no estén de acuerdo con la Constitución y que se propongan modificarla. Pero, si desean hacerlo de forma democrática, tendrán que negociar con los demás los términos de un nuevo pacto.