Los partidos se preparan ya para la gran batalla electoral sin fin

Pero esto ha propiciado que Sánchez pueda reestructurar el partido en un momento muy complicado después de los duros palos electorales en Andalucía, Castilla y León y Madrid. Y detrás también hay que Ferraz y la relación con La Moncloa no funcionan como querría el presidente. En la sede socialista se han creado dos esferas y no ha cuajado el binomio diseñado de Lastra y Santos Cerdán (que por el momento sigue como secretario de Organización). Además, la conexión con el palacio presidencial tampoco está engrasada, en un lugar donde dominan socialistas pata negra como Óscar López y Antonio Hernando.

Sánchez va a hacer cambios y va a “por todas”. No piensa tirar la toalla y tiene la intención de agotar la legislatura. No habrá adelanto electoral y esa sensación también se la dejó al propio Partido Popular, con algunos de sus diputados diciendo en el Congreso en privado que el presidente no está muerto del todo y que tiene cuerda- El jefe del Ejecutivo tiene una apretadísima agenda estos días, desde sus visitas a Extremadura y Galicia para comprobar las labores de extinciión de los incendios hasta la inauguración del AVE el jueves en Burgos o la apertura del acondicionamiento de la carretera N-232 a su paso por e Puerto de Querol, en Morella, durante este miércoles.

A pesar de que no salió como querían el debate, en el PP sienten que ese cambio de ciclo se está consolidando y que Pedro Sánchez caerá el próximo año en las generales. Los de Feijóo quieren ser prudentes y no lanzar las campanas al vuelo, incluso han dicho que no es fiable el dato del CIS. Pero los populares ya se preparan para un otoño caliente, en el que volverán a centrar sus ataques en temas económicos tras ver que no ha funcionado la estrategia de rescatar a ETA durante el debate del estado de la nación (los ciudadanos creen que Sánchez ganó a Cuca Gamarra, según el barómetro).