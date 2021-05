Los caballos eran personas y otras genialidades que dejó 'Pasión de gavilanes'

Nunca una telenovela dejó una sintonía tan pegadiza

“Quién es ese hombre, que me mira y me desnuda, una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar pero me hace sentir mujer”. Ya que no te puedes quitar la canción de la cabeza, admitirás que no ha habido otra telenovela que consiguiese tener una canción tan pegadiza y que conocían tanto los espectadores como quienes no veían la serie. De hecho, el disco de la banda sonora logró un disco de oro en España con más 50.000 copias vendidas.