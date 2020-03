"Irresponsable": aluvión de críticas a la 'youtuber' Paula Gonu por su consejo contra el coronavirus

La influencer, que cuenta con 1,6 millones de suscriptores en YouTube y 2 millones de seguidores en Instagram, contó a sus fans cosas que había leído “que van bien” para prevenir el coronavirus, como “beber agua caliente porque a una temperatura de 27 grados o superior se supone que no vive este virus”.

En un Story posterior, Gonu añadió: “Haced caso a los médicos porque veo que me estáis pidiendo consejos a mí y yo no tengo ni idea más que hay que ser limpios. Lo del agua caliente y evitar tocar metal lo dicen algunos médicos pero yo ya no sé”.

A través de Twitter horas después matizó: “He dicho que lo único que hago porque es lo que más ayuda es lavarme las manos. Lo otro es un bulo que va por WhatsApp”.