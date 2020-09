Pedro Cavadas, sobre Fernando Simón: "¿Ha habido alguien controlando la pandemia? Primera noticia que tengo"

Pedro Cavadas (Valencia, 1965) no tiene filtros: dice lo que piensa con la libertad que da el estar en paz consigo mismo. No busca agradar a todos —incluso a alguien— con su opinión. Eminencia en su campo y con casi 30.000 cirugías a sus espaldas, es el artífice del primer trasplante de cara en España. También fue uno de los primeros doctores en alertar de que el coronavirus no era una simple gripe.

Hombre con dos pasiones reales —sus hijas y practicar el tiro con arco— saca un hueco de su repleta agenda para responder a El HuffPost a través de correo electrónico. No aspira a ser ministro de Ciencia y tira la bola de cristal para vaticinar que volveremos a lo que antes conocimos como normalidad en dos años. O tres.

- Muchos expertos le tildaron de alarmista a finales de enero por advertir del impacto del covid-19. ¿Cómo se lo tomó?

Me importa poco la opinión de iletrados. Cuando el sabio señala la luna, los tontos miran el dedo. No soy yo el sabio, pero la luna era clarísima. Y sigue siéndolo.

- ¿Cree que se han hecho las cosas bien en España en la gestión del coronavirus?

Los números, por mucho que se torturen, son tozudos. Hablan por sí mismos

- ¿Cómo valora la labor de Fernando Simón al frente del control de la pandemia?

¿Ha habido alguien controlándola? Primera noticia que tengo de ello.