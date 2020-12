Esprint final

“El año ha acabado superando dos pruebas decisivas y vitales: los presupuestos y los fondos europeos”, señalan en el entorno de Pedro Sánchez, donde se da mucho valor al acuerdo alcanzado en Bruselas respecto a las partidas del Next Generation EU , que supondrán un impulso sin parangón para una economía azotada por una pandemia sin precedentes.

Tras pasar por el Congreso, ambas leyes se encuentran en tramitación en el Senado. La idea que tienen en el Gobierno, según fuentes socialistas, es no introducir ninguna enmienda para que queden ya aprobadas por esta Cámara de manera total y no tengan que volver a otra votación a la Carrera de San Jerónimo.

Europa Press News via Getty Images

Europa Press News via Getty Images Reyes Maroto

Estos son los planes más inmediatos que tiene La Moncloa, donde el presidente previsiblemente comparecerá a final del año para hacer el balance de lo que ha supuesto 2020 -todavía no hay fecha agendada-. Lo que no habrá, según fuentes del Gobierno, es la tradicional copa de Navidad que se ofrecía en el complejo presidencial. Además, durante estos días, el presidente Sánchez estará muy atento a la evolución de la pandemia, en unas fechas clave antes de las fiestas y con el recuerdo constante de las medidas sanitarias para intentar evitar una tercera ola después de la celebración de estas fechas.

Lo que cada día parece más lejos de resolverse antes de que acabe el año es el pacto para renovar el Poder Judicial -algo que debía haberse producido hace dos años-. Desde La Moncloa insisten en que ya estaba hecho y que sólo falta que dé el paso el Partido Popular, que cada día pone una “excusa” para no materializarlo. Por ello, se mantiene la proposición de ley para limitar las funciones del CGPJ (no la de elección de vocales) y se debatirá su admisión a trámite este martes. La idea es que salga adelante definitivamente, si el PP no cede a la presión, el próximo mes de enero.

Ya cada día está más cerca el 2021… pero el Gobierno tiene planes todavía para este año.