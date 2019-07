Pedro Sánchez: "Iglesias ha dado por rotas las negociaciones"

“El pasado viernes Iglesias me respondió a mi propuesta de introducir algunos elementos de Podemos en el Gobierno plantando una consulta... ahí sólo contempla su propuesta maximalista y ahora sólo le queda decir si vitará no a la investidura”. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, no ha tardado ni un segundo -durante su entrevista este lunes en la Cadena Ser- en mostrar su “frustración” por la consulta planteada por Pablo Iglesias a las bases sobre un posible acuerdo de Gobierno con el PSOE, algo que para él significa que “da por rotas las negociaciones”.

Para Sánchez, la estrategia de Iglesias va encaminada a justificar su “no” a la investidura: “Quiere hacer las cosas a su manera o votará no”, ha argumentado el presidente en funciones.

El presidente del Gobierno ha explicado su oferta “sincera” al líder de Podemos para que entren en el gobierno perfiles técnicos, “una oferta que es la primera vez que se hace y que Iglesias descalificó y calificó de idiotez”.

“Iglesias está estancado en su postura maximalista”, ha resaltado Sánchez, quien ha acusado al líder de la formación morada de obligar a “hacer lo que él dice, o votará en contra”: “Cuando uno consulta un acuerdo a las bases, primero hay que llegar a un acuerdo”, ha resaltado Sánchez, quien ha tildado de “trucada” la consulta planteada por Iglesias.

“Iglesias quiere un Gobierno donde él impone los nombres, y la obligación de poner los nombres le corresponde al candidato”, ha explicado Sánchez, quien no ve lógica alguna en que la cuarta fuerza política, “con quien no llego a la mayoría”, quiere “imponer los nombres a la primera fuerza política”.

“Le hemos hecho hasta cinco propuestas distintas”, ha asegurado Sánchez, quien ha insistido en que por primera vez un presidente está dispuesto a compartir el poder y “me encuentro que a eso lo llaman idiotez”: “Va a votar no junto a Abascal”, ha asegurado, antes de afirmar que tiene pensado hacer otra ronda de llamadas a los líderes políticos para lograr su abstención.

“Todos tienen derecho a votar en contra de mi investidura, pero es que no hay alternativa”, ha recalcado Sánchez, quien ha pedido que todos asuman su responsabilidad para que el país no dependa de las fuerzas independentistas.

El presidente del Gobierno en funciones ha puesto el foco en las “tremendas discrepancias” con Iglesias, como la cuestión catalana, que a su juicio es mejor sortear durante las negociaciones: “Le he dicho a Unidas Podemos que es nuestro socio preferente pero necesito un gobierno que no se bloquee por sus propias contradicciones”, ha matizado Sánchez.

Para Sánchez, “España necesita un gobierno progresista que no dependa de los independentistas”. No obstante, el líder socialista ha reconocido que la situación esta “enmarañada” porque el independentismo no ha renunciado a la autodeterminación: “Esto se lo he planteado al señor Iglesias”, ha asegurado Sánchez, quien ha recordado que Unidas Podemos no le hace llegar a la mayoría necesaria para lograr la investidura.

Así mismo, el presidente del Gobierno ha reconocido que no le gustaría tener que aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña, pero que su obligación “es contemplarlo”.