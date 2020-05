Pelotones de fusilamiento en las redes sociales

Hace unos días me ocurrió algo en Facebook. Alguien anónimo me había denunciado y me castigaban tres días sin publicar. Aproveché para vivir en la realidad, algo que se nos está olvidando en estos días en los que tendremos que recuperar de las redes la vida que antes del confinamiento hacíamos en la calle. Cuando volví a publicar me llegó otra denuncia. Alguien había dedicado horas, tal vez días, a buscar en mis publicaciones (siempre en abierto) memes, palabrotas y frases controvertidas. Me denunció once veces por decir que prefería a Lorca y Camarón antes que a la historia bélica española y cosas por el estilo. La empresa de Zuckerberg me castigó un mes sin publicar, lo cual fue una oportunidad de oro. Desconecté una semana y pude terminar de escribir un libro que debía a mi editor. Cuando acabé abrí otro perfil e invité solo a mis amigos. Cuando Facebook me devuelva el primer perfil será profesional y el nuevo personal. La denuncia había sido providencial.

Ayer, mientras abría la nueva cuenta, detecté un mensaje privado que no había leído. Era de hacía una semana. Lo firmaba un pintor aficionado de Madrid que desconocía. Me había pedido amistad en algún momento y, como a todos, lo había aceptado. Tenía un grupo en el que colgaba unos desnudos kitsch, retratos de Sánchez Dragó y consignas políticas entre naif y tremendas. Un día me apareció una, no recuerdo de qué era. Le manifesté mi desagrado con un chiste y abandoné el grupo. No pensé que el tipo seguía en mi lista de amigos. Pasó días rebuscando en mi vida para censurarme.

Por pura curiosidad fui a su grupo para descubrir que se quejaba de que le censuraban unos desnudos de estilo indefinible que copia a óleo de fotografías. Pedía “Livertad” (sic.) y volvía a colgar sus “albunes” (sí, sin acento y con “n”). Pedía “livertad” para él y censura para mí. Yo creo que le censuran los cuadros no por desnudos sino por mal gusto.