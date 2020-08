Rodin Eckenroth via Getty Images

Rodin Eckenroth via Getty Images Alyssa Milano en la gala benéfica CORE en enero de 2020.

La intérprete ha compartido una impactante imagen de ella con una mascarilla de oxígeno cuando peor estaba en la enfermedad. “Esta era yo el 2 de abril, después de estar enferma durante dos semanas. Nunca había estado enferma de esta forma. Todo me dolía. Perdí el olfato. Sentía como si un elefante estuviera sentado sobre mi pecho. No podía respirar y no podía mantener la comida en mi cuerpo”, empieza contando.

En el caso de la actriz de Embrujadas, Alyssa Milano , ella misma lo vivió en sus propias carnes. Y no fue precisamente leve, tuvo graves problemas respiratorios a causa del coronavirus por lo que ha querido concienciar a la población sobre la enfermedad.

“Perdí 4 kg en dos semanas. Estaba confundida, tenía febrícula y los dolores de cabeza eran horribles. Básicamente tenía todos los síntomas del covid-19. A principios de marzo me hice dos test y los dos dieron negativo. A finales de marzo, cuando me encontré mejor, me hice una prueba de anticuerpos,—el test rápido del pinchazo en el dedo— también negativa”, relata la actriz.

Milano cuenta que los meses siguientes siguió con síntomas y siguió insistiendo con varias pruebas diagnósticas. “Después de vivir los cuatro meses siguientes con vértigos, problemas de estómagos, periodos irregulares, taquicardias, falta de aire, pérdida de memoria a corto plazo y malestar general, me hice una prueba de anticuerpos en sangre en un laboratorio. Entonces di positivo en anticuerpos. Tuve covid-19”, detalla.

Con este mensaje la actriz, además de concienciar con la enfermedad, quiere mandar un aviso sobre las pruebas diagnósticas que se están llevando a cabo en EEUU.

“Sólo quiero advertiros de que los test que están llevando a cabo son erróneos y no conocemos los números reales. También quiero advertir de que esta enfermedad no es ningún engaño. Pensaba que me moría. Donaré mi plasma con la esperanza de que puede que salve una vida”, señala.

“Por favor, cuidaos. Por favor, lavaos las manos, poneos mascarilla y mantened la distancia de seguridad. No quiero que ninguno de vosotros esté como estuve. Estad bien. Os quiero a todos (bueno, puede que a los trolls no, solo a la gente buena) ❤️”, concluye.

Milano fue objeto de numerosas críticas en el mes de mayo, al mostrar una mascarilla de crochet (sí, con agujeros) en una imagen con su marido y sus hijos.