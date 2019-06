Perdido Godot vence a la melancolía

Esperando a Godot es una conocida obra teatral que retrata lo absurdo. Quien la haya visto o leído, ha entendido que la primera parte de su nombre queda clara. Aguardar, llenar el tiempo, cubrir el aburrimiento. En cambio, en la segunda se plantea el quid de la cuestión: ¿a quién? ¿a qué? Cuando Samuel Beckett crea esa narración, lo hace también para sembrar duda. Desde mediados del siglo XX la respuesta varía según la persona. En este caso, son seis chicos los que se han planteado, a través de la música, resolver esa incertidumbre.

Perdido Godot es un grupo de que mezcla pop con rock, utilizando letras íntimamente inspiradas en la literatura. La mayor parte de sus integrantes se conoció sobre las tablas. Les une su amor tanto por los ritmos como por las improvisaciones, y se les nota al subirse al escenario. Pablo Vidal pone la voz, Pablo de Santa Ana una guitarra, Javier Picón la percusión, Javier Camuña el piano, Juan Manuel Macías el bajo y Juan de la Oliva otra guitarra. Llevan en este proyecto desde 2012. Comenzaron en un sótano, pasaron a una terraza, llegaron hasta un local de ensayo y ahora dan conciertos. Han crecido juntos, han ido construyendo sus caminos profesionales a la par. Ellos mismos señalan que se si tuvieran que describirse en una palabra sería “familia”.

“Somos Perdido Godot. Era algo obvio, éramos nosotros”, presenta Pablo Vidal en el concierto para el Ciclo Madreselva. “Pero no todos”, puntualiza, “somos cuatro de seis. Los que faltan están entre el público, camuflados”. No todos han podido subirse al escenario, al ser un espacio reducido. No obstante, es ahí donde el sentimiento de unión se materializa. Al final, habiendo desalojado el local y frente a las sillas vacías, Pablo de Santa Ana confiesa que él se siente como si también hubiera tocado, que así lo ha disfrutado. Juanma lo secunda.